اقتحام فعالية في القدس بحضور وزراء ومسؤولون فلسطينيون

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فندق (الكابتول) في شارع صلاح الدين بمدينة القدس، بحجة تنظيم فعالية حضرها وزراء ومسؤولون فلسطينيون.وأفادت وكالات محلية، أن شرطة الاحتلال اقتحمت حفل "توقيع بيع وتطوير مشروع (الطلة الإسكاني) في رأس العامود بمدينة القدس، بين شركتي (القدس القابضة وتطوير)، وقامت بتصوير الحضور وحررت هويات المتواجدين.وأضاف شهود عيان أن شرطة الاحتلال سلمت استدعاء للتحقيق لعدد من الحضور عرف منهم: المهندس (مازن سنقرط)، والدكتورة (صفاء ناصر الدين)، و(مهدي سنقرط)، و(كامل بركات)، و(هاني عشاير) مدير الفندق.