عاجل

  • البردويل: لن نحارب حكومة اشتية ولكن لن نعترف بشرعيتها

شؤون فلسطينية

الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية

الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية
رام الله - دنيا الوطن
التقى اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم في مقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة مع مواصلة الاحتلال انتهاكاته بحق أبناء شعبنا، وفي ظل استمرار احتجازه لعائدات الضرائب.

وأشار الرجوب خلال اللقاء إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية، خاصة في ظل تصاعد عن قرب الاعلان ما يسمى بصفقة القرن، والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

ووضع الرجوب أبو الغيط في صورة الخطوات التي ستقوم بها القيادة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات، وفي سبيل الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ووفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

من جانبه جدد أبو الغيط التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية خلال هذه المرحلة الدقيقة، ومؤكدا على أن وحدة الصف الفلسطيني تشكل عنصر قوة رئيسي في مواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدف زعزعة القضية وإفراغها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي.

كما شدد الدعم الكامل للجامعة العربية للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية في نضالهما لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


أخبار ذات صلة

حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

اقتحام فعالية في القدس بحضور وزراء ومسؤولون فلسطينيون

اقتحام فعالية في القدس بحضور وزراء ومسؤولون فلسطينيون

هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

الكنائس في رام الله تحتفل بأحد الشعانين

الكنائس في رام الله تحتفل بأحد الشعانين

بمبلغ 100 مليون شهريا.. وزراء الخارجية العرب: ملتزمون بدعم الموازنة الفلسطينية

بمبلغ 100 مليون شهريا.. وزراء الخارجية العرب: ملتزمون بدعم الموازنة الفلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال ينكل بشاب من مخيم الجلزون خلال اعتقاله فجرا

هيئة الأسرى: الاحتلال ينكل بشاب من مخيم الجلزون خلال اعتقاله فجرا

شاب فلسطيني يَحرق نفسه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

شاب فلسطيني يَحرق نفسه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

أبو بكر: السلطات الإسرائيلية لن تُفلح في محاولاتها تجريم النضال الوطني الفلسطيني

أبو بكر: السلطات الإسرائيلية لن تُفلح في محاولاتها تجريم النضال الوطني الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

الكنائس في رام الله تحتفل بأحد الشعانين

الكنائس في رام الله تحتفل بأحد الشعانين

هيئة الأسرى: الاحتلال ينكل بشاب من مخيم الجلزون خلال اعتقاله فجرا

هيئة الأسرى: الاحتلال ينكل بشاب من مخيم الجلزون خلال اعتقاله فجرا

أبو بكر: السلطات الإسرائيلية لن تُفلح في محاولاتها تجريم النضال الوطني الفلسطيني

أبو بكر: السلطات الإسرائيلية لن تُفلح في محاولاتها تجريم النضال الوطني الفلسطيني

الخارجية: سفارة فلسطين بسريلانكا تُطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية

الخارجية: سفارة فلسطين بسريلانكا تُطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على مداخل سبسطية

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على مداخل سبسطية

تنويه &#34;مهم&#34; صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

تنويه "مهم" صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

منوعات

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته &#34;ديالا&#34;.. والجمهور: &#34;لا نصدق أنها ابنتك&#34;

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته "ديالا".. والجمهور: "لا نصدق أنها ابنتك"

إليسا ممنوعة من &#34;الرقص والتمايل&#34; في السعودية

إليسا ممنوعة من "الرقص والتمايل" في السعودية

&#34;كذبة&#34; غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

"كذبة" غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

نجمة &#34;باب الحارة&#34; تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ&#34;المؤخرة&#34;

نجمة "باب الحارة" تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ"المؤخرة"

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على&#34;أشوف فيك يوم&#34;.. والأخير يرد

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على"أشوف فيك يوم".. والأخير يرد

عربي

الأناضول: البشير عولج من جلطة قبل أيام ويضرب عن الطعام والدواء

الأناضول: البشير عولج من جلطة قبل أيام ويضرب عن الطعام والدواء

اليمن.. عشرات القتلى جراء مواجهات عنيفة بالضالع وأنباء عن تقدم الحوثيين

اليمن.. عشرات القتلى جراء مواجهات عنيفة بالضالع وأنباء عن تقدم الحوثيين

السعودية والإمارات تقدمان دعما للشعب السوداني بمبلغ 3 مليارات دولار

السعودية والإمارات تقدمان دعما للشعب السوداني بمبلغ 3 مليارات دولار

السعودية.. إحباط هجوم استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

السعودية.. إحباط هجوم استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي