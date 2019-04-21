اليمن.. عشرات القتلى جراء مواجهات عنيفة بالضالع وأنباء عن تقدم الحوثيين

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر يمنية، بأن عشرات الأشخاص، قتلوا جراء مواجهات عنيفة تدور في محافظة الضالع جنوب البلاد، بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة (أنصار الله) الحوثية.ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) عن مسؤولين يمنيين قولهم مساء أمس السبت: "إن 85 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات من الطرفين جراء القتال، مؤكدين أن الحوثيين استعادوا سيطرتهم على مديرية دمت والمناطق المحيطة بها بعد قتال دام أكثر من أسبوع".وأفادت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين أمس بتكبد القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا خسائر جراء القصف المدفعي في جبهة قطعبة، وذلك بعد يوم من إعلان المتحدث باسم قوات الجماعة يحيى سريع سيطرة (أنصار الله) على أكثر من 100 قرية وعشرات المواقع في المحافظة".في المقابل، ذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن عشرات الحوثيين قتلوا وجرحوا السبت جراء مواجهات وغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية على المحافظة.وأوضح الموقع أن قوات الحكومة المعترف بها دوليا قتلت 27 من عناصر الحوثيين جراء هجوم على منطقة يعيس وموقع ملزق بجبهة مريس شمالي المحافظة، فيما قتل 20