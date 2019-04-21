سريلانكا.. التحقيقات تكشف تفاصيل عن التفجيرات

رام الله - دنيا الوطنبالتزامن مع تحقيق سلطات سريلانكا في حيثيات سلسلة الانفجارات التي هزت البلاد اليوم وخلفت مئات الضحايا، بدأت تتكشف خيوط الهجمات وتفاصيلها.وقالت صحيفة (Daily Mirror) السريلانكية، نقلا عن مصادر قريبة من التحقيقات إنه من المرجح أن يكون انتحاريون وراء الهجمات.وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات اكتشفت أن شخصين أجرا أمس السبت غرفة في فندق "شانغري" الذي وقع فيه تفجير اليوم، وأضافت أن تسجيلات كاميرات المراقبة وثقت قيام المشتبه بهما بتفجير قنابل في المقهى ومدخل الفندق.ورجح المحققون أن يكون المهاجمان قد استخدما مادة السيفور في تفجيرات الفندق.من جانبه أعلن وزير الدفاع السريلانكي أنه تم تحديد هوية منفذي الهجمات، مؤكدا أنه سيتم تقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت.ولم يذكر وزير الدفاع هوية الأشخاص المتورطين، مشيرا إلى أنه تم تكليف الشرطة والجيش لمعرفة حيثيات الهجمات التي شهدتها البلاد اليوم.واستهدفت 8 انفجارات ثلاث كنائس وعدة فنادق اليوم الأحد في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء احتفالات المسيحيين الكاثوليك بعيد الفصح، مما أدى إلى مقتل 207 أشخاص، بينهم 35 أجنبيا وجرح المئات.