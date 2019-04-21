السعودية والإمارات تقدمان دعما للشعب السوداني بمبلغ 3 مليارات دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات أنهما ستقدمان حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن 500 مليون دولار من حزمة المساعدات، قدمت من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي.وقالت: "إن الهدف من تلك الوديعة هو تخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف".وأشارت الرياض وأبوظبي إلى أنهما ستصرفان باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.وأكدتا أن ذلك يأتي من باب استشعار منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني، ومن منطلق التعاون البناء، ودعما لجمهورية السودان.