دولي

تنظيم الدولة يتبنى هجوما في كابل

تنظيم الدولة يتبنى هجوما في كابل
رام الله - دنيا الوطن
تبنى تنظيم الدولة، الأحد، هجوما انتحاريا استهدفت مقر وزارة الاتصالات في وسط العاصمة الأفغانية، كابل، السبت، وقُتل فيه سبعة أشخاص.

وأوردت حسابات مرتبطة بتنظيم الدولة مواقع التواصل الاجتماعي، أن أربعة من عناصره، فجروا عبوة ناسفة قرب الوزارة، تلاه دخولهم المبنى واشتباكهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية مع رجال الأمن الأفغاني لعدة ساعات، وفق ما أوردت وكالة (فرانس برس).

وأكد التنظيم أن أحد مسلحيه فجر نفسه خارج مقر الوزارة، فيما قتل المهاجمون الثلاثة الآخرون برصاص قوات الأمن.

وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة مدنيين، وثلاثة عناصر من الأمن، وإصابة ثمانية مدنيين آخرين.

وتسبب الهجوم في احتجاز نحو 2800 شخص داخل المبنى في بداية يوم العمل.

واتهم التنظيم المسلح موظفي الوزارة بـ"التجسس" على مسلحيه.

ويشن تنظيم الدولة في أفغانستان هجمات بين الفينة والأخرى منذ عام 2015، ويحارب حركة طالبان والقوات الحكومية المدعومة أميركيا على حد سواء. 

ومن الصعب تحديد عدد مسلحي تنظيم الدولة في أفغانستان، لأن كثيرا منهم يغيرون ولاءاتهم، لكن الجيش الأميركي يقدر عددهم بنحو 2000، بحسب وكالة (رويترز). 

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