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السعودية.. إحباط هجوم استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي

السعودية.. إحباط هجوم استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، إحباط هجوم استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، شمال العاصمة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أن الجهات الأمنية بالرئاسة عند الساعة (9:49) من صباح الأحد، تمكنت من إحباط هجوم استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعا وعددهم أربعة مسلحين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.

وأكد المتحدث أن الأجهزة الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة المسلحين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم"، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات".

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