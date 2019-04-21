بمبلغ 100 مليون شهريا.. وزراء الخارجية العرب: ملتزمون بدعم الموازنة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، التزامهم بدعم الموازنة الفلسطينية، وتنفيذ قرار قمة تونس، بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا.جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، والذي جاء بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال وزراء الخارجية العرب: "ملتزمون باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية والحفاظ على هويتها العربية".وأضافوا: "الدول العربية لن تقبل بأي صفقة بشأن القضية الفلسطينية والتي لا تنسجم مع المرجعيات الدولية".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد طالب في كلمته امام وزراء الخارجية العرب، بضرورة توفير شبكة أمان مالية.