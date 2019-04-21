وزير العدل يبحث مع رئيس هيئة التقاعد ورئيس ديوان الرقابة تعزيز التعاون











رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير العدل، محمد الشلادة، اليوم الأحد، في مكتبه، رئيس هيئة التقاعد، ماجد الحلو، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إياد تيم، كلاً على حدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.وتناول اللقاء مع المستشار تيم، تطوير التعاون بين وزارة العدل وديوان الرقابة، بما يُحقق النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، وبما يحقق مصلحة المواطن الفلسطيني.بدوره، أطلع تيم، وزير العدل على طبيعة سير عمل الديوان، مؤكداً أن الديوان يعمل بشكل محايد ومستقل، ويقوم بدوره الرقابي بشكل حيادي، حرصاً منه على صيانة المال العام.ومن جانبه، هنأ الحلو، وزير العدل على توليه وزارة العدل، متمنياً له التوفيق، ومؤكداً على التعاون المستمر مع وزارة العدل في سبيل تحقيق الصالح العام.إلى ذلك، اجتمع الشلادة مع رؤساء الوحدات والإدارات العامة في الوزارة، بحضور الوكيل محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة.ورحب الشلالدة بكادر وزارة العدل، معرباً عن أهمية هذا اللقاء للاستماع وطرح الأفكار المشتركة حول الكثير من القضايا والمسائل، التي تتعلق بآليات وإجراءات عمل الوحدات والإدارات، والتحديات والعقبات التي تواجه سير العمل.