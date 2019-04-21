شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال ينكل بشاب من مخيم الجلزون خلال اعتقاله فجرا

هيئة الأسرى: الاحتلال ينكل بشاب من مخيم الجلزون خلال اعتقاله فجرا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نكلت فجر اليوم بالشاب يعقوب مصطفى عمر حسين (26) عاما من مخيم الجلزون، خلال عملية اعتقاله من منزله واقتياده الى جهة غير معلومة.

وبينت الهيئة، أن قوات الاحتلال اعتدت على شقيق المعتقل يعقوب ووالدته بالضرب والشتم خلال عملية مداهمة المنزل وتحطيم محتوياته وتخريبها.

وبينت العائلة، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل الساعة الثالثة فجرا وأرعبت العائلة وقامت بضرب ابنها المعتقل يعقوب بشكل مبرح وعنيف واعتدت على باقي أفراد العائلة قبل اعتقاله. 

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