شاب فلسطيني يَحرق نفسه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

خاص دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بقطاع غزة، أن الشاب (ب، م)، (27 عاماً)، أقدم على حرق نفسه وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الشاب لم يُتوفَ، حيث أدخل الى مستشفى الأندونسي؛ لتلقي العلاج، واصفاً حالته بالمتوسطة.