أبو بكر: السلطات الإسرائيلية لن تُفلح في محاولاتها تجريم النضال الوطني الفلسطيني













رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لن تفلح في محاولاتها المتكررة، لتجريم نضالات الحركة الوطنية الأسيرة، وسعيها العنصري المتواصل لوسم تضحيات معتقلينا بالإرهاب".وشدد أبو بكر على أن "القوانين والشرائع الدولية، كفلت لشعبنا حق النضال المشروع، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المؤسسات الدولية بالوقوف إلى جانب الأسرى، ومواجهة دولة الاحتلال المتطرفة التي لا تُلقي بالاً للقوانين والشرائع الدولية".وأضاف، "إن السابع عشر من نيسان يوم وطني إنساني عالمي للتضامن مع الأسرى، أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، ليصبح تقليداً وطنياً، يجسد تطلع الشعب الفلسطيني نحو الحرية وتحرير مناضليه من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً مؤسسات المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال للقانون والشرائع الدولية.وجاءت تصحريات أبو بكر، خلال فعالية تضامنية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، نظمتها مدرسة بنات كفر مالك الأساسية، بحضور رئيس الهيئة أبو بكر، وقدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وأمين سر إقليم فتح في رام الله والبيرة موفق سحويل، والوزير السابق عبد الفتاح حمايل، ومدير التربية والتعليم في رام الله والبيرة، باسم عريقات، وعائلات أسرى قرية كفر مالك، وعدد من الأسرى المحررين.وتخلل الحفل الذي أقيم في قاعة المجلس القروي، العديد من القصائد والخواطر والعروض الفنية والدبكات والزجل الشعبي التضامني مع الأسرى في سجون الاحتلال.