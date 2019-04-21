الخارجية: سفارة فلسطين بسريلانكا تُطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
طمأنت سفارة دولة فلسطين في جمهورية سريلانكا، أبناء الشعب الفلسطيني، على سلامة أبناء الجالية الفلسطينية، وطاقم السفارة والعاملين فيها.
وبناءً على تعليمات رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، فإن السفير وطاقم السفارة، تواصلوا مع أبناء الجالية والزائرين الفلسطينيين في سريلانكا؛ للاطمئنان على سلامتهم، وإبلاغ السفارة عن أماكن تواجدهم ليسهل التواصل معهم.
طمأنت سفارة دولة فلسطين في جمهورية سريلانكا، أبناء الشعب الفلسطيني، على سلامة أبناء الجالية الفلسطينية، وطاقم السفارة والعاملين فيها.
وبناءً على تعليمات رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، فإن السفير وطاقم السفارة، تواصلوا مع أبناء الجالية والزائرين الفلسطينيين في سريلانكا؛ للاطمئنان على سلامتهم، وإبلاغ السفارة عن أماكن تواجدهم ليسهل التواصل معهم.
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