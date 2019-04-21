الشرطة: العثور على جثة مواطن مقتولاً في منزل بمدينة طوباس

رام الله - دنيا الوطنأفادت الشرطة الفلسطينية، مقتل مواطن (21 عاماً) من سكان بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، مساء اليوم الأحد، في منزل بمدينة طوباس.وأشار العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، إلى أن قوة من الشرطة، توجهت إلى مكان الجريمة، وباشرت بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على خلفياتها.وبين ارزيقات، أن الشرطة، تمكنت من إلقاء القبض على شخص مشتبه به بأنه من نفذ الجريمة.