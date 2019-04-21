أبو الغيط: الجامعة العربية رصدت الدول التي فتحت مكاتبها في القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، أنه من الضرورة ان يكون هناك تكاتفا عربيا نحو القضية الفلسطينية التي تواجه تحديات كبيرة.وقال أبو الغيط: "ان دعم صمود الشعب الفلسطيني، هو حق له وواجب على العرب، فلا بد من مواجهة مساعي من الاحتلال تسانده الادارة الامريكية، لشرعنة واقع غير شرعي، وهناك دول في العالم شريكة لهما وفتحت مكاتب لها في القدس، في خطوة مخالفة للقانون الدولي".وأضاف: "يجب ان تعلم هذه الدول أن تصرفاتهم مرصودة من جامعة الدول العربية، وأن خطواتهم ستؤثر على علاقتها بالعرب".