"التربية" و"الوطنية للعلوم" توقعان اتفاقيات تهم التعليم

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د. علي أبو زهري، اليوم، ثلاث اتفاقيات بمجالات التربية والثقافة والعلوم والتي تهدف إلى اتباع أحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة.وتأتي هذه الاتفاقيات لدعم مشروع: "التدريب القائم على التعلم من خلالالمشاريع"، ومشروع "نحو قيادة المدرسة العالمية"، ومشروع "توظيف الفن في التعليم المدني والتقليل من العنف"، ويذكر أن هذه الاتفاقية بالشراكة بين الوزارة واللجنة الوطنية للعلوم ومنتدى الفنون البصرية المتخصصة في مجالالفنون.وأكد عورتاني أهمية هذه الاتفاقيات، لما تسهم به في بناء جيل فلسطيني متعلم ومثقف، معرباً عن فخره بهذه الشراكة التي تؤسس لمرحلة مستقبلية مهمة، داعياً الجميع لبذل كافة الجهود في سبيل توفير تعليم نوعي.من جهته، أكد أبو زهري أهمية توقيع هذه الاتفاقيات التي تعزز نشاطات المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية وتعمل على تطوير التعليم والتراث العربي الفلسطيني وتدعم تحقيق الاتصال الفكري والثقافي بين فئات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.وأعرب أبو زهري عن شكره لمنظمة اليونسكو على دعمها هذه المشاريع المهمة لتطوير القطاع التربوي والثقافي في فلسطين في ظل ما تتعرض له مؤسساتنا من المضايقات الاحتلالية.