الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على مداخل سبسطية

قال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضعت مكعبات إسمنتية على مداخل البلدة الثلاثة؛ تمهيداً لاقتحام المستوطنين في اليومين المقبلين.





وأضاف عازم، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة فجراً، ووضعت علامات على المنازل والأزقة التي ستنتشر حولها؛ لتأمين اقتحام المستوطنين للموقع الأثري، حيث سينظمون احتفالات لمناسبة الأعياد اليهودية.





وأشار إلى أن البلدة، تتعرض لانتهاكات بشكل شبه يومي، من اقتحامات ومضايقات واعتقالات من قبل جيش الاحتلال، في محاولة منها للسيطرة على الموقع الأثري.

رام الله - دنيا الوطن