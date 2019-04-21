شؤون فلسطينية

تنويه "مهم" صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

تنويه "مهم" صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح
صالة التسجيل عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، تنويهاً "مهماً" حول مواعيد حجز تذاكر الطيران للمسافرين.

وقالت إدارة الصالة في بيان لها: "نظراً لطبيعة العمل بمعبر رفح البري، تُنوه صالة التسجيل للسفر، بأنها غير مُلزمة بمواعيد حجز تذاكر الطيران للمسافرين".

وأضافت: أن "ترتيب الكشوفات في صالة التسجيل والصالة الخارجية للمعبر، يتم حسب تسلسل التسجيل وفق الفئات المعلنة وليس حسب تذاكر الطيران".

أخبار ذات صلة

أبو الغيط: الجامعة العربية رصدت الدول التي فتحت مكاتبها في القدس

أبو الغيط: الجامعة العربية رصدت الدول التي فتحت مكاتبها في القدس

الرئيس عباس: الامور مع حركة حماس وصلت لمستوى لا يمكن السكوت عنه

الرئيس عباس: الامور مع حركة حماس وصلت لمستوى لا يمكن السكوت عنه

&#34;التربية&#34; و&#34;الوطنية للعلوم&#34; توقعان اتفاقيات تهم التعليم

"التربية" و"الوطنية للعلوم" توقعان اتفاقيات تهم التعليم

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على مداخل سبسطية

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على مداخل سبسطية

مجدلاني يلتقي نائب مفوض (أونروا) ويحذر من تجدد الهجوم الأمريكي لتصفيتها

مجدلاني يلتقي نائب مفوض (أونروا) ويحذر من تجدد الهجوم الأمريكي لتصفيتها

وزير الاتصالات يزور مكتبي التراخيص والبريد

وزير الاتصالات يزور مكتبي التراخيص والبريد

الكاتب سامي فودة للرئيس: الطفلة نانسي خليل شومان لازم تتعالج

الكاتب سامي فودة للرئيس: الطفلة نانسي خليل شومان لازم تتعالج

تقرير لمركز معا: غزيّون ينجحون في إنتاج أصناف جديدة من البطاطس

تقرير لمركز معا: غزيّون ينجحون في إنتاج أصناف جديدة من البطاطس

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; و&#34;الوطنية للعلوم&#34; توقعان اتفاقيات تهم التعليم

"التربية" و"الوطنية للعلوم" توقعان اتفاقيات تهم التعليم

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على مداخل سبسطية

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على مداخل سبسطية

تنويه &#34;مهم&#34; صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

تنويه "مهم" صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

مجدلاني يلتقي نائب مفوض (أونروا) ويحذر من تجدد الهجوم الأمريكي لتصفيتها

مجدلاني يلتقي نائب مفوض (أونروا) ويحذر من تجدد الهجوم الأمريكي لتصفيتها

الكاتب سامي فودة للرئيس: الطفلة نانسي خليل شومان لازم تتعالج

الكاتب سامي فودة للرئيس: الطفلة نانسي خليل شومان لازم تتعالج

الاقتصاد الوطني وسفير اليابان لدى دولة فلسطين يبحثان أوجه التعاون المشترك

الاقتصاد الوطني وسفير اليابان لدى دولة فلسطين يبحثان أوجه التعاون المشترك

مزارعون يخشون فقدان محاصيلهم بسبب المنخفض الجوي الأخير

مزارعون يخشون فقدان محاصيلهم بسبب المنخفض الجوي الأخير

حواتمة: بعد القدس والجولان مخاطر أخرى تتهدد القضية الفلسطينية

حواتمة: بعد القدس والجولان مخاطر أخرى تتهدد القضية الفلسطينية

منوعات

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته &#34;ديالا&#34;.. والجمهور: &#34;لا نصدق أنها ابنتك&#34;

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته "ديالا".. والجمهور: "لا نصدق أنها ابنتك"

إليسا ممنوعة من &#34;الرقص والتمايل&#34; في السعودية

إليسا ممنوعة من "الرقص والتمايل" في السعودية

&#34;كذبة&#34; غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

"كذبة" غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

نجمة &#34;باب الحارة&#34; تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ&#34;المؤخرة&#34;

نجمة "باب الحارة" تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ"المؤخرة"

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على&#34;أشوف فيك يوم&#34;.. والأخير يرد

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على"أشوف فيك يوم".. والأخير يرد

عربي

إحباط هجوم مسلح بالسعودية ومقتل أربعة من المنفذين

إحباط هجوم مسلح بالسعودية ومقتل أربعة من المنفذين

وزير سوري: ترامب لا يفقه القانون والجغرافيا

وزير سوري: ترامب لا يفقه القانون والجغرافيا

فرنسا تُحذر لبنان من هجوم إسرائيلي مُحتمل

فرنسا تُحذر لبنان من هجوم إسرائيلي مُحتمل

شاهد: القبض على عراقي بسبب &#34;ساعات صدام حسين&#34;

شاهد: القبض على عراقي بسبب "ساعات صدام حسين"