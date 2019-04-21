تنويه "مهم" صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، تنويهاً "مهماً" حول مواعيد حجز تذاكر الطيران للمسافرين.
أصدرت إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، تنويهاً "مهماً" حول مواعيد حجز تذاكر الطيران للمسافرين.
وقالت إدارة الصالة في بيان لها: "نظراً لطبيعة العمل بمعبر رفح البري، تُنوه صالة التسجيل للسفر، بأنها غير مُلزمة بمواعيد حجز تذاكر الطيران للمسافرين".
وأضافت: أن "ترتيب الكشوفات في صالة التسجيل والصالة الخارجية للمعبر، يتم حسب تسلسل التسجيل وفق الفئات المعلنة وليس حسب تذاكر الطيران".
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