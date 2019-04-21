تنويه "مهم" صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري،

وقالت إدارة الصالة في بيان لها: "نظراً لطبيعة العمل بمعبر رفح البري، تُنوه صالة التسجيل للسفر، بأنها غير مُلزمة بمواعيد حجز تذاكر الطيران للمسافرين".





وأضافت: أن "ترتيب الكشوفات في صالة التسجيل والصالة الخارجية للمعبر، يتم حسب تسلسل التسجيل وفق الفئات المعلنة وليس حسب تذاكر الطيران".





رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارةتنويهاً "مهماً" حول مواعيد حجز تذاكر الطيران للمسافرين.