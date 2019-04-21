مجدلاني يلتقي نائب مفوض (أونروا) ويحذر من تجدد الهجوم الأمريكي لتصفيتها





رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دكتور أحمد مجدلاني: إن تجديد المبعوث الامريكي جارد كوشنر، الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، يندرج في إطار المساعي لتصفيتها، وخصوصاً مع اقتراب تجديد ولايتها.وأضاف مجدلاني خلال لقائه اليوم الأحد، بمكتبه بمدينة رام الله، مع نائب مفوض وكالة الغوث ساندرا ميتشل، أن القيادة الفلسطينية تبذل جهوداً مع كافة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم من أجل تحشيد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وشدد على أهمية التعاون المستمر من أجل تقديم أفضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين في المخيمات وخارجها.وتابع نحرص على قيام الوكالة بمسؤولياتها تجاه اللاجئين، وكذلك تحسن نوعية وجودة الخدمات المقدمة.وأشار مجدلاني إلى أهمية المشاورات السياسية واللقاءات بما يعزز من العمل المشترك والمحافظة على وكالة الغوث كمؤسسة ترعى، وتقدم الاحتياجات إلى اللاجئين الفلسطينيين، وكشاهد على النكبة، وخصوصاً في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدفها، ومحاولة الضغط على الدول المانحة لوقف مساعداتها.ومن جانبها، وضعت ساندرا ميتشل، مجدلاني بصورة آخر المستجدات التي تقوم بها الوكالة من أجل تحسين الخدمات المقدمة، والاجتماعات المتواصلة مع كافة الأطراف، وعقد المؤتمرات الدولية لدعم موازنة (أونروا).وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك.