شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يزور مكتبي التراخيص والبريد

وزير الاتصالات يزور مكتبي التراخيص والبريد
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وجود البريد الفلسطيني في كافة المحافظات بما فيها الخليل يمثل قضية سيادية قبل أن يكون مكتباً خدماتياً، وانه يعزز الوجود الفلسطيني ويشكل رسالة دعم لصمود السكان.

جاء ذلك خلال زيارته لمكتب البريد الرئيسي في محافظة الخليل ومكتب التراخيص في البلدة القديمة، واطلع فيها على سير العمل والموظفين، واستمع لأهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً على التوجه العام ضمن رؤيا التطوير لدى الوزارة والتي تتمثل في استمرار العمل على تطوير المكاتب البريدية لتقدم خدمات نوعية للمواطنين، بما يوفر الجهد والوقت والتكلفة المادية لديهم.

وأضاف الوزير خلال الجولة أن الدور التقني الذي تقوم به الوزارة لتنظيم البث الإذاعي هام ويعتمد على خبرات وتجارب متراكمة لكادر الوزارة من مهندسين وإداريين وفنيين، مشيراً إلى المعيقات التي تعترض البث الإذاعي في فلسطين من الجانب الاسرائيلي والتي تعمل الوزارة بدعم من المؤسسات الدولية لاجتيازها، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

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