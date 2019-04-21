شؤون فلسطينية

الكاتب سامي فودة للرئيس: الطفلة نانسي خليل شومان لازم تتعالج

الكاتب سامي فودة للرئيس: الطفلة نانسي خليل شومان لازم تتعالج
رام الله - دنيا الوطن
وجه سامي ابراهيم فودة مناشدة إلى السيد الرئيس أبو مازن جاء نصها كالتالي:

فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.... حفظه الله.

نانسي خليل شومان تعاني من مرض(السكر النوع الاول) محتاجة لزراعة جهاز لضخ الأنسولين.

سيدي الرئيس، ما دفعنا لكتابة هذه المناشدة لفخامة سيادتكم هي الحالة المرضية التي تعيشها الطفلة البريئة الجميلة في عمر الزهور نانسي خليل شومان من سكان مدينة رفح علماً والدها مصاب بالانتفاضة الأولى وعنده قصور برجله, قدرها أنها أصيبت بالمرض منذ أكثر من عامين,الطفلة تعاني من غيبوبة سكر بشكل شبه دائم ولم يعد جسدها الطفولي يتحمل الحقن ولا يستجيب جسدها من حقن الأنسولين وبعد العجز وفقدان الأمل بالعلاج سافرت الطفلة مع والدتها لجمهورية مصر العربية وبعد عمل التحاليل والفحوصات تقرر تركيب جهاز لضخ الأنسولين بالدم.

ولكن للأسف لسوء الحالة المادية لم تتمكن من تركيب الجهاز وبعد المحاولة المتكررة للوصول لسفير الموقر الأخ / دياب اللوح لنتمكن من وجود حل لها بالمساعدة لتركيب الجهاز, لكن كان الرفض من قبل أمن السفارة,وعادوا على أمل توجيه صرخة إنسانية للأب القائد الإنسان السيد الرئيس /محمود عباس أبو مازن.

لهذا نناشد السيد الرئيس محمود عباس ووزير الصحة بالعمل على التغطية المالية ونقلها لمستشفى خارج قطاع غزة, لإنقاذ حياتها قبل فوات الأوان حتى تعود غانمة سالمة الى أهلها وذويها.

اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد- سلامة الوطن بسلامة أبنائه المخلصين 

اللهم كُن مُعيناً له وأقر عين أهله برؤيتها معافيه

للتواصل مع عائلة المريضة


 0599851178

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