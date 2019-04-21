الاقتصاد الوطني وسفير اليابان لدى دولة فلسطين يبحثان أوجه التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والسفير الياباني لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو اليوم الأحد، اوجه التعاون المشترك والدعم الياباني، ومن ضمنها مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية.وفي بداية الاجتماع هنأ السفير الياباني الوزير العسيلي بمنصبه الجديد كوزير اقتصاد وطني، متمنيا له التوفيق والنجاح في اداء مهامه.وأكد الوزير العسيلي على اهمية تنفيذ توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس بما يتعلق بتطوير المناطق والمدن الصناعية بما يساهم في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني والحد من معدلات البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، معربا عن جاهزية الوزارة لإزالة وتذليل كافة العقبات بما يخدم التنمية الاقتصادية.وثمن العسيلي الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة اليابانية للاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات، من خلال دعمها لمشاريع حيوية تنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني وتعزز صمود المواطنين في فلسطين.ووضع السفير الياباني، الوزير العسيلي في صورة التطورات الحاصلة على المدينة الصناعية والدعم الياباني في هذا الخصوص، مشيرا الى تطلعهم لتعزيز الشراكة الفلسطينية اليابانية، معرباً عن التزام بلاده في دعم الاقتصاد الفلسطيني بمختلف المجالات.