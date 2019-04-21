شادي عثمان: إذا خالفت (صفقة القرن) مبادئ الشرعية فسيكون للاتحاد الأوروبي موقف

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان: إن الاتحاد يرفض أي إجراءات أحادية إسرائيلية، سواء بضم القدس الشرقية أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية، التي احتلت عام 1967.وأضاف عثمان في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر شاشة تلفزيون فلسطين، أن هناك معايير أوروبية متفق عليها، وموقف الاتحاد الأوروبي واضح من عملية السلام، وأية مفاوضات وفق المرجعيات القائمة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع تبادل متفق عليه للأراضي، وكل ما يأتي خارج هذا الإطار مخالف للمعايير المتفق عليها، والتي تؤيدها كافة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.وحول موقف الاتحاد الأوروبي من التصريحات الأمريكية بقرب الإعلان عما يسمى بـ (صفقة القرن)، أوضح عثمان أن الاتحاد يتعامل مع المواقف والخطط بعد الإعلان عنه، فعندما أعلنت الإدارة الامريكية عن اعترافها بالقدس ونقل سفارتها إليها، كان الموقف الأوروبي رافضاً لذلك، وإذا كانت هذه الصفقة تتعارض مع المبادئ المتفق عليها، ومع مبادئ الشرعية الدولية، فإن الاتحاد سينظر لها، وسيكون له موقف حيالها.