شؤون فلسطينية

شادي عثمان: إذا خالفت (صفقة القرن) مبادئ الشرعية فسيكون للاتحاد الأوروبي موقف

شادي عثمان: إذا خالفت (صفقة القرن) مبادئ الشرعية فسيكون للاتحاد الأوروبي موقف
الاتحاد الاوروبي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان: إن الاتحاد يرفض أي إجراءات أحادية إسرائيلية، سواء بضم القدس الشرقية أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية، التي احتلت عام 1967.

وأضاف عثمان في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر شاشة تلفزيون فلسطين، أن هناك معايير أوروبية متفق عليها، وموقف الاتحاد الأوروبي واضح من عملية السلام، وأية مفاوضات وفق المرجعيات القائمة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مع تبادل متفق عليه للأراضي، وكل ما يأتي خارج هذا الإطار مخالف للمعايير المتفق عليها، والتي تؤيدها كافة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

وحول موقف الاتحاد الأوروبي من التصريحات الأمريكية بقرب الإعلان عما يسمى بـ (صفقة القرن)، أوضح عثمان أن الاتحاد يتعامل مع المواقف والخطط بعد الإعلان عنه، فعندما أعلنت الإدارة الامريكية عن اعترافها بالقدس ونقل سفارتها إليها، كان الموقف الأوروبي رافضاً لذلك، وإذا كانت هذه الصفقة تتعارض مع المبادئ المتفق عليها، ومع مبادئ الشرعية الدولية، فإن الاتحاد سينظر لها، وسيكون له موقف حيالها.

أخبار ذات صلة

تنويه &#34;مهم&#34; صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

تنويه "مهم" صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

وزير الاتصالات يزور مكتبي التراخيص والبريد

وزير الاتصالات يزور مكتبي التراخيص والبريد

الكاتب سامي فودة للرئيس: الطفلة نانسي خليل شومان لازم تتعالج

الكاتب سامي فودة للرئيس: الطفلة نانسي خليل شومان لازم تتعالج

تقرير لمركز معا: غزيّون ينجحون في إنتاج أصناف جديدة من البطاطس

تقرير لمركز معا: غزيّون ينجحون في إنتاج أصناف جديدة من البطاطس

الاقتصاد الوطني وسفير اليابان لدى دولة فلسطين يبحثان أوجه التعاون المشترك

الاقتصاد الوطني وسفير اليابان لدى دولة فلسطين يبحثان أوجه التعاون المشترك

مزارعون يخشون فقدان محاصيلهم بسبب المنخفض الجوي الأخير

مزارعون يخشون فقدان محاصيلهم بسبب المنخفض الجوي الأخير

حواتمة: بعد القدس والجولان مخاطر أخرى تتهدد القضية الفلسطينية

حواتمة: بعد القدس والجولان مخاطر أخرى تتهدد القضية الفلسطينية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطلق شبكة الصحفيين الاقتصاديين

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطلق شبكة الصحفيين الاقتصاديين

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

تنويه &#34;مهم&#34; صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

تنويه "مهم" صادر من إدارة صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

الكاتب سامي فودة للرئيس: الطفلة نانسي خليل شومان لازم تتعالج

الكاتب سامي فودة للرئيس: الطفلة نانسي خليل شومان لازم تتعالج

الاقتصاد الوطني وسفير اليابان لدى دولة فلسطين يبحثان أوجه التعاون المشترك

الاقتصاد الوطني وسفير اليابان لدى دولة فلسطين يبحثان أوجه التعاون المشترك

مزارعون يخشون فقدان محاصيلهم بسبب المنخفض الجوي الأخير

مزارعون يخشون فقدان محاصيلهم بسبب المنخفض الجوي الأخير

حواتمة: بعد القدس والجولان مخاطر أخرى تتهدد القضية الفلسطينية

حواتمة: بعد القدس والجولان مخاطر أخرى تتهدد القضية الفلسطينية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطلق شبكة الصحفيين الاقتصاديين

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطلق شبكة الصحفيين الاقتصاديين

الوزير أبو سيف: مهمتنا تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية

الوزير أبو سيف: مهمتنا تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

منوعات

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته &#34;ديالا&#34;.. والجمهور: &#34;لا نصدق أنها ابنتك&#34;

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته "ديالا".. والجمهور: "لا نصدق أنها ابنتك"

إليسا ممنوعة من &#34;الرقص والتمايل&#34; في السعودية

إليسا ممنوعة من "الرقص والتمايل" في السعودية

&#34;كذبة&#34; غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

"كذبة" غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

نجمة &#34;باب الحارة&#34; تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ&#34;المؤخرة&#34;

نجمة "باب الحارة" تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ"المؤخرة"

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على&#34;أشوف فيك يوم&#34;.. والأخير يرد

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على"أشوف فيك يوم".. والأخير يرد

عربي

إحباط هجوم مسلح بالسعودية ومقتل أربعة من المنفذين

إحباط هجوم مسلح بالسعودية ومقتل أربعة من المنفذين

وزير سوري: ترامب لا يفقه القانون والجغرافيا

وزير سوري: ترامب لا يفقه القانون والجغرافيا

فرنسا تُحذر لبنان من هجوم إسرائيلي مُحتمل

فرنسا تُحذر لبنان من هجوم إسرائيلي مُحتمل

شاهد: القبض على عراقي بسبب &#34;ساعات صدام حسين&#34;

شاهد: القبض على عراقي بسبب "ساعات صدام حسين"