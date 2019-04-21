حواتمة: بعد القدس والجولان مخاطر أخرى تتهدد القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنحذر نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية، من (صفقة القرن) التي تنوي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرحها، مشيراً إلى أنه بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفرض سيادة دولة الاحتلال على الجولان، سيكون هنالك مخاطر تتهدد القضية الفلسطينية.وأضاف حواتمة، لدى زيارة قام بها إلى تونس، أنه في القريب القادم، يعلن ترامب خطته، ويقول فيها لا حقوق وطنية لشعب فلسطين في تقرير المصير، ولا الدولة على حدود الرابع من حزيران 1967، القدس مشطوبة من على طاولة مفاوضاته.وأوضح، أن وكالة غوث اللاجئين (أونروا) مشطوبة من على جدول أعمال خطة (صفقة ترامب)، كما أن قانون القومية الجديد الاستعماري الاستيطاني قيل فيه "تقرير المصير من المتوسط إلى نهر الأردن لليهود فقط.. لا حقوق وطنية لشعب فلسطين، لا حقوق وطنية في تقريره لمصيره، وبناء دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس".