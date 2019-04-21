شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطلق شبكة الصحفيين الاقتصاديين

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطلق شبكة الصحفيين الاقتصاديين
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد الموافق 21-4-2019م، شبكة "الصحفيين الاقتصاديين" في إطار جهود النقابة لتعزيز وتطوير الصحافة المتخصصة في فلسطين.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، في لقاء عقد في مقر النقابة بالبيرة، مع صحفيين مختصين في الشأن الاقتصادي: إن إطلاق هذه الشبكة تحت مظلة النقابة، يمثل انطلاقة حقيقية لدعم الصحافة الاقتصادية في فلسطين، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الصحفيون الاقتصاديون، مسلطاً الضوء على نماذج ناجحة في الصحافة الاقتصادية في فلسطين.

وأكد أبو بكر، أن نقابة الصحفيين تمد يدها للمنتسبين إلى هذه الشبكة من أجل التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص للتعاون من أجل تفعيل الصحافة الاقتصادية الفلسطينية وتطويرها.

ونوه إلى أن الميدان الاقتصادي، اليوم، بات من أبرز وأهم المجالات التي ينبغي على وسائل الإعلام المختلفة تغطيتها والاهتمام فيها.

من جهتهم، أشار الصحفيون إلى أن "شبكة الصحفيين الاقتصاديين" ترى في النقابة مظلة لها، مؤكدين على أهمية الشبكة في تشكيل حلقة تواصل مع الجهات الاقتصادية الشريكة لرصد احتياجاتهم المهنية وتطلعاتهم المستقبلية من أجل إعداد رؤية وخطط محددة من شأنها أن ترتقي بواقع الصحافة الاقتصادية في فلسطين.

ولفت المشاركون إلى أهمية العمل على رصد احتياجات الصحفيين العاملين في مجال الصحافة الاقتصادية من دورات وبرامج تأهيلية، والعمل على تلبيتها وفق برنامج علمي مدروس، وكذلك أهمية الاستفادة من خبرات العاملين في هذا الميدان لتنظيم دورات متخصصة لطلبة الجامعات، وبإشراف نقابة الصحفيين الفلسطينيين ورعايتها.

وستسعى "شبكة الصحفيين الاقتصاديين" إلى التعاون مع المؤسسات الاقتصادية المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الأكاديمي لتنظيم فعاليات مشتركة من ندوات وورش عمل ومؤتمرات تهدف إلى تطوير واقع الصحافة الاقتصادية، بالإضافة إلى توسيع رقعة العاملين الصحفيين في هذا الميدان، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لتحفيزها على إنشاء دوائر أو وحدات مختصة بالصحافة الاقتصادية.

كما ستسعى الشبكة إلى استضافة خبراء ومسؤولين اقتصاديين في مقر نقابة الصحفيين لإلقاء محاضرات متخصصة أو إجراء حوارات صحفية مع الصحفيين المختصين العاملين في هذا الميدان، كما تهدف إلى البحث عن آفاق التعاون الإقليمية والدولية مع أندية وشبكات وروابط تعنى بالصحافة الاقتصادية، والعمل على توفير فرص للصحفيين الاقتصاديين؛ لتلقي دورات مختصة في الخارج.

وستباشر شبكة الصحفيين الاقتصاديين البدء بتوقيع اتفاقيات عمل مشترك ومذكرات تفاهم مع مؤسسات اقتصادية وأكاديمية لتعزيز واقع الصحافة الاقتصادية في فلسطين، بالإضافة إلى إعداد برنامج عمل لتفعيل النشاطات بين الصحفيين والمؤسسات الاقتصادية.

وفي نهاية اللقاء، تم تشكيل لجنة ستقوم بتنشيط الشبكة وفق برنامج مدروس تكونت من: جعفر صدفة، وايهم أبوغوش، ومحمد عبد الله، ومحمد الرجوب، وميساء بشارات، وناردين الطردة، وأمجد التميمي.

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