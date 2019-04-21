فرض حظر التجول فورا وحتى إشعار آخر في سريلانكا

رام الله - دنيا الوطنفرضت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، حظر التجول فورا "وحتى إشعار آخر" بعد الاعتداءات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو ومدينتين أخريين في الجزيرة الواقعة جنوب آسيا، وأوقعت 158 قتيلا على الأقل.وكانت وزارة الدفاع السريلانكية قد أعلنت فرض حظر التجول من الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (12.30 بتوقيت غرينتش) لمدة 12 ساعة.