شؤون فلسطينية

الوزير أبو سيف: مهمتنا تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية

الوزير أبو سيف: مهمتنا تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الثقافة عاطف أبو سيف، خلال استقباله أعضاء الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، وضرورة إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين من أجل دعم الحركة الأدبية والثقافية في فلسطين، وتشجيع المبدعين والمبدعات، وذلك في مقر الوزارة بمدينة البيرة ظهر اليوم.

وقال أبو سيف :"مهمتنا هي تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية في حماية الهوية والحكاية الفلسطينية، في ظل ممارسات الاحتلال ومساعيه لتهويد التراث والهوية الفلسطينية، وتكمن مهمتنا كذلك في تسهيل تعميم الثقافة الفلسطينية والتعريف بالكتاب والأدباء على كل الأصعدة، مشيداً بدور الاتحاد في العمل الثقافي الوطني، ومشدداً على ضرورة إعادة بناء الاتحاد ومؤسساته في الخارج في "الشتات والمهجر"، والتشبيك مع المؤسسات الثقافية هناك.

وهنأ اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين ممثل بالأمين العام نافذ الرفاعي، الوزير الجديد أبو سيف، متمنين له مسيرة مكللة بالنجاح وإعلاء الكلمة، وترسيخ التقاليد الثقافية والفكرية التي حملتها وزارة الثقافة على مدار سنوات مضت، مشيراً إلى أن الاتحاد يشمل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، مؤكداً على أن الاتحاد لا يعمل دون وزارة الثقافة، وبعيداً عن الالتحام والتعاون.

وشدد أبو سيف على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد مهمتها المحافظة على شمولية الثقافة الفلسطينية، وبحث إمكانية عمل فعاليات مشتركة في الجامعات والمدارس الفلسطينية حول الكتابة الإبداعية، وإشراك قطاعات مهمة فيها، ودمج الاتحاد بالفعاليات التي تنظمها الوزارة، من أبرزها: فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019، وبيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، وختم :"أينما وجد مثقف فلسطيني وفعاليات فلسطينية، سنذهب إليها."

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