طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.وأوضحت داخلية غزة، الحافلات المراد سفرها، المتبقي من الحافلة الخامسة+ الحافلتين السادسة والسابعة من كشف (4/15)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.ودعت المواطنين، للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.