طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.
وأوضحت داخلية غزة، الحافلات المراد سفرها، المتبقي من الحافلة الخامسة+ الحافلتين السادسة والسابعة من كشف (4/15)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.
ودعت المواطنين، للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.
وأوضحت داخلية غزة، الحافلات المراد سفرها، المتبقي من الحافلة الخامسة+ الحافلتين السادسة والسابعة من كشف (4/15)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.
ودعت المواطنين، للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
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