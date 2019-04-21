ليبرمان: لن نتنازل عن مطالبنا الأساسية لأنها "خطوط حمراء"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، إن حزبه مهتم بتشكيل حكومة يمينية، لكن ليس بأي ثمن.وأضاف ليبرمان، وفق ما أوردت (عكا أون لاين): "لن نتنازل عن الأمور الأساسية التي ننادي بها، لأنها بمثابة خطوط حمراء".وفي وقت سابق، اشترط ليبرمان للانضمام إلى حكومة نتنياهو، أن يترأس حقيبة الدفاع، ومن أبرز النقاط التي يطالب بها حزب (إسرائيل بيتنا)، الأمن، وقانون التجنيد، والدين والدولة.