إحباط هجوم مسلح بالسعودية ومقتل أربعة من المنفذين

رام الله - دنيا الوطن

تمكنت أجهزة الأمن السعودية، الأحد، من إحباط هجوم مسلح على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، وقتلت أربعة من المنفذين.





ووفق ما أوردت قناة (العربية)، فقد أحبط الأمن هجوماً مسلحاً على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، مشيرةً إلى أن الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل أربعة مهاجمين.



وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.​وبحسب المعلومات الأولية، فإن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة مسلحين، دون أن ترد معلومات عن سقوط ضحايا من رجال الأمن.