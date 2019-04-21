سريلانكا تفرض حظر التجول وتحجب مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية، "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح، إلى مقتل ما لا يقل عن 160 قتيلاً، وأكثر من 360 مصاباً".





بدورها، قالت وكالة (فرانس برس): "إن تسعة أجانب على الأقل، قتلوا خلال التفجيرات التي هزت سريلانكا، صباح اليوم".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حكومة سريلانكا، حظر التجول بأثر فوري، على خلفية سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في كولومبو.وبالتوازي مع حظر التجول الفوري، أعلنت حكومة سريلانكا حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل، وذلك بحسب وكالة (رويترز).فيما قال السفير الروسي في سريلانكا: إنه لا يوجد مواطنين روس من بين القتلى والجرحى في تفجيرات سريلانكا، مشيراً في تصريحات لـ (سبوتنيك) إلى أن ذلك يأتي وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات في سريلانكا، مضيفاً "السفارة الروسية تتابع الموقف حاليا".وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.