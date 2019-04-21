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وزير سوري: ترامب لا يفقه القانون والجغرافيا

وزير سوري: ترامب لا يفقه القانون والجغرافيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن بلاده تنسق بشكل دائم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منوهاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لايفقه بالقانون ولابالجغرافيا".

وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى سوريا، قال المعلم: "نحن سعداء جداً بزيارة الدكتور جواد ظريف إلى دمشق، وهذه الزيارة جاءت بالوقت المناسب لطرح قضايا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية"، وفق وكالة (تسنيم) الإيرانية.

واعتبر المعلم، أن لقاء وزير الخارجية الإيراني بالرئيس السوري بشار الأسد، مثمر وبناء، وحول احتمال إجراء زيارة إلى طهران، قال: "أنا مستعد دائماً لزيارة إيران".

ونفى المعلم، أن يكون هناك أي علاقة بين زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى سوريا، والزيارة الأخيرة لمستشار الأمن الوطني العراقي إلى سوريا فالح فياض، قائلاً: نحن مع الجمهورية الإسلامية، ننسق بمعزل عن الزيارات الأخرى.

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