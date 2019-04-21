الوزيرة حمد: قرصنة الاحتلال لأموال الشعب تتطلب العمل لتخفيف أزماته





وأضافت حمد، بأن قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، تتطلب كافة جهود المؤسسات الرسمية والأهلية، ومختلف القطاعات، لتقديم الخدمات الممكنة للتخفيف من الأزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.



وأكدت حمد على أهمية تعزيز سبل الشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات، التي تقدم خدمات، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني بشكل عام، والنساء بشكل خاص.



وقدّم عطاونة للوزيرة نسخة من التقرير السنوي لإنجازات مؤسسة (وافا)، واستعرض أنشطة المؤسسة والخدمات التي تقدمها لشرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني، منها المرأة، وذوو الإعاقة والشباب والأطفال، لتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، مما يؤدي إلى قدرتهم على تنمية الوطن وبناءه.

رام الله - دنيا الوطنبحثت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الأحد، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، مع محيسن عطاونة، مدير مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات، آليات التعاون.