صحيفة: نصر الله يُبلغ قادة لبنانيين بموعد الحرب مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الرأي) الكويتية: إن الأمين العام لـ (​حزب الله) اللبناني حسن نصرالله​، رجح احتمال نشوب حرب مفاجئة مع ​إسرائيل​ هذا الصيف.



وأوضحت الصحيفة، أن نصر الله أبلغ قادة المناطق في حزب الله خلال اجتماع: "قد لا أبقى بينكم فترة طويلة، وقد يذهب (يقتل) معي أكثر قادة الصف الأول، وبالتالي من الممكن أن تنجح إسرائيل في اغتيال القادة، إلا أن هذا لا يعني نهاية الحزب، الذي لا يعتمد بوجوده على الأفراد، بل هو جزء من المجتمع اللبناني الباقي في هذه البلاد".





ولم يخف زعيم (حزب الله)، كما نقلت الصحيفة الكويتية، أن "إجراءات قد اتخذت حتى في الحالات القصوى مثل قتل القادة، فلا داعي للتساؤل".

ولم تفصح الصحيفة، عن هوية مصادرها، التي قالت: "إن نصر الله لم يكن يوماً بهذا التشاؤم، مما رفع احتمال الحرب مع إسرائيل من 50/50 إلى 70/30 نسبياً".







وتابعت المصادر: "لا يعلم أحد مدى عنف الحرب المقبلة، إلا أن الاعتقاد السائد أن إسرائيل تملك بنك أهداف بنحو 1000 إلى 2000 هدف لتدميرهم في الأيام الأولى من الحرب، وكذلك من المؤكد أن إسرائيل ستبدأ الحرب إذا عرفت مكان نصر الله لتغتاله، وهذا ثمن تستطيع القيادة الإسرائيلية مقابله إقناع الرأي العام الداخلي بالأثمان التي ستدفعها في حال إرسال حزب الله صواريخه إلى الجبهة الداخلية".

ولفت نصر الله إلى أن "هناك دلائل كثيرة على أن إسرائيل تسعى لمفاجأة الجميع، مثل ​حرب 2006​؛ إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​ ليس مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت المتردد، ومثلما فعلت إسرائيل في غزة عام 2008 فمن المحتمل أن تفعل الشيء نفسه عام 2019 بهدف إزالة التهديد القادم من حزب الله إلى الأبد، ولذلك فإن على الشعب اللبناني والبيئة الحاضنة، أن تستعد لكل الاحتمالات".وبحسب تقدير (حزب الله)، فإن من المحتمل أن تخلي إسرائيل كل المستوطنين من الناقورة وحتى مزارع شبعا في حال اندلاع الحرب لمنع الحزب من العبور وأخذ هؤلاء كرهائن، وتستخدم إسرائيل هذه الخطة كاستراتيجية دفاعية متحركة، بهدف محاصرة وقتل القوة المهاجمة.وقالت الصحيفة: "إن حديث نصر الله تحذير لقادة حزب الله لاتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر والإبقاء على حال التأهب"، مؤكدة أن "الترسانة التي يملكها حزب الله كافية لإطلاق مئات الصواريخ العشوائية والدقيقة يومياً ولفترة من الزمن".