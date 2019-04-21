مشاريع حيوية في قطاع البنية التحتية خلال مئة يوم

رام الله - دنيا الوطنبحث وزيري الأشغال العامة و الاسكان و الحكم المحلي محمد زيارة و مجدي الصالح ، اليوم الأحد ، التعاون بين الوزارتين خاصة في مجال تطوير قطاع البنية التحتية .جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مقرّ الوزارة بحضور وكيلي الوزارتين و المختصين ، و ذلك من أجل بحث جملة من المواضيع المشتركة في مقدمتها الاتفاق على تحديد عدد معين من المشاريع التي يجري العمل فيها في مجال البنية التحتية لصب كافة الجهود عليها و انجازها خلال مئة يوم من عمل الحكومة .و قال زيارة أنه و في ظل الأزمة المالية الصعبة فأن الوزارة أرتأت تحديد مشاريع طرق جاري العمل فيها و ضمن معايير معينة للانتهاء منها، موضحاً أنه سيتم عمل أولويات للمشاريع الحيوية، و التي تخدم أكبر عدد من المواطنين كذلك توجد في مناطق مهددة بالاستيطان أو محاذية للجدار، من أجل تركيز جهود الوزارتين عليها و انجازها في أسرع وقت ممكن .و اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تعاون بين الوزارتين هدفها تعزيز التعاون المشترك و تحديد مجالات العمل بين المؤسستين ، و تكثيف الجهود لتحقيق انجازات على أرض الواقع فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية خاصة مشاريع الطرق .و قال الصالح في هذا الصدد أن هناك تداخلاً في عمل الوزارتين مما ينبغي و في مصلحة العمل تحقيق التكامل في عمل الوزارتين ، مشدداً على أهمية تركيز الجهود من أجل تحقيق انجازات في قطاع البنية التحتية يكون لها الأثر الايجابي على المواطنين .كما و بحث الوزيران العمل الهندسي و قطاع المهندسين و ضرورة تحسين ظروفهم لأجل مصلحة العمل الهندسي ، بالاضافة الى الشراكة بين الوزارتين و القطاع الخاص و نقابة المهندسين ، من أجل دفع عجلة قطاع الانشاءات الى الأمام .