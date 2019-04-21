المذبوح يُطلع رئيس اتحاد نقابات العمال البلغار على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنوضع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا، أحمد المذبوح، رئيس اتحاد نقابات العمال البلغارية "بادكريبا" ديميتر مانولوف، بصورة التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق أبناء شعبنا، ومصادرة أرضه وممتلكاته.وأشار السفير، خلال لقاء عقد في العاصمة صوفيا، حسب بيان للسفارة إلى ما تخطط له القيادة الإسرائيلية لإنهاء حل الدولتين وإقامة نظام (أبرتهايد) عنصري إسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً استمرار شعبنا وقيادته في مواجهة الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية، والعمل مع المجتمع الدولي؛ لإنجاز حق تقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية المستلقة، وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.كما وضع السفير مضيفه بصورة الواقع الذي يعيشه العمال الفلسطينيون، والمصاعب التي تواجههم جراء الاحتلال، والقيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على المواطنين في الحد من حركتهم، ومنعهم من استعمال الطرق السريعة للوصول إلى أعمالهم، واضطرارهم يومياً لاستعمال طرق التفافية تزيد من مشقة الوصول إلى أعمالهم.من جهة أخرى، بحث السفير المذبوح مع مانولوف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد نقابات عمال فلسطين، ونظيره البلغاري.بدوره، أكد مانولوف، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وحقه في الاستقلال، وأبدى استعداده للتعاون الكامل مع اتحاد نقابات العمال الفلسطيني.