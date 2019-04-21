الخارجية الفلسطينية تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف سريلانكا

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كنائس وفنادق في جمهورية سريلانكا الصديقة، أثناء قداس عيد الفصح المجيد، اليوم الأحد.وأعربت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن خالص التعازي والمواساة لسريلانكا الصديقة قيادة وحكومة وشعباً بضحايا الهجوم الوحشي، الذي يتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية.وقالت الوزارة: إنها وإذ تتمنى الرحمة لضحايا الهجوم الإرهابي، وتتقدم بالمواساة لعائلاتهم، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنها تؤكد وقوف دولة فلسطين إلى جانب جمهورية سريلانكا الصديقة في مواجهة هذا الإرهاب، مع ثقتها بقدرة سريلانكا على هزيمة الارهاب، ومن يقف وراءه.