رئيس سلطة الطاقة: توقيع اتفاقيات لبناء خزان وقود في غزة

رام الله - دنيا الوطنوقع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المهندس، ظافر ملحم في مكتبه، اتفاقيتي تعاون وتمويل لبناء خزان الوقود في محطة توليد كهرباء غزة، الذي دمره الاحتلال في عدوانه على القطاع عام 2014.وقال ملحم: إن المشروع ممول من الحكومة النرويجية، وستشرف على تنفيذه طواقم سلطة الطاقة والأمم المتحدة، ويهدف المشروع إلى توفير كميات تخزين للوقود لمدة تقارب 25 يوماً.كما التقى ملحم مع سفير الشؤون الفلسطينية، وممثل اليابان لدى فلسطين، تاكيشي أوكوبو، لبحث سبل تطوير المنطقة الصناعية والزراعية في مدينة أريحا.