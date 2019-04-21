الرئيس عباس يُدين بأشد العبارات الاعتداء ضد سريلانكا

وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات، التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح، إلى مقتل 160 شحصاً، وإصابة أكثر من 360 مصاباً.



وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية: "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا، صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلاً، وأكثر من 360 مصاباً"، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك).

رام الله - دنيا الوطنأدان الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان ضد سريلانكا.وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات عبر (تويتر): إن الرئيس عباس، يتقدم بتعازيه ومواساته، لحكومة وشعب سريلانكا.