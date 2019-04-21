شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مواطنة بتهمة الشتم والتهديد عبر (فيسبوك) في قلقيلية

الشرطة تقبض على مواطنة بتهمة الشتم والتهديد عبر (فيسبوك) في قلقيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة، اليوم، على مواطنة يشتبه بها بشتم وتهديد مواطنة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في محافظة قلقيلية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها مواطنة من إحدى القرى والبلدات في محافظة قلقيلية، لفرع المباحث العامة في مديرية شرطة محافظة قلقيلية، حول تعرضها للشتم والتحقير والتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من قبل مجهول، وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة.

وأوضح البيان أنه تم الاشتباه بمواطنة من قلقيلية، وتم إحضارها إلى المباحث العامة، وبسماع أقوالها، أفادت بقيامها بشتم وتحقير وتهديد المشتكية، وقد تم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزتها أصولاً.

وأكد البيان، إحالة المشتبه بها إلى جهات الاختصاص؛ لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول.

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