الشرطة تقبض على مواطنة بتهمة الشتم والتهديد عبر (فيسبوك) في قلقيلية





وأوضح البيان أنه تم الاشتباه بمواطنة من قلقيلية، وتم إحضارها إلى المباحث العامة، وبسماع أقوالها، أفادت بقيامها بشتم وتحقير وتهديد المشتكية، وقد تم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزتها أصولاً.



وأكد البيان، إحالة المشتبه بها إلى جهات الاختصاص؛ لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم، على مواطنة يشتبه بها بشتم وتهديد مواطنة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في محافظة قلقيلية.وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها مواطنة من إحدى القرى والبلدات في محافظة قلقيلية، لفرع المباحث العامة في مديرية شرطة محافظة قلقيلية، حول تعرضها للشتم والتحقير والتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من قبل مجهول، وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة.