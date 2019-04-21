اجتماع بين الصحة الفلسطينية والمستشفيات الأردنية.. والتحويلات الطبية قد تُرسل لمصر وتركيا

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها ستعقد غدًا اجتماعًا مع عدد من المستشفيات الأردنية، للبدء بوضع خطة تحويل المرضى لها بدلاً من المشافي الإسرائيلية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أسامة النجار: إن الاجتماع غدًا، سيكون مُهمًا، بهدف الذهاب إلى دول أخرى، يتم إرسال مرضى فلسطينيين إليها.وأضاف، أنه في سبيل ذلك نواصل البحث عن بدائل بينها تركيا ومصر، مبينًا أن قرار وقف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية لا رجعة عنه.وكانت وزارة الصحة، قد قررت في وقت سابق، وقف جميع التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.وأوضحت، أن قرار وقف التحويلات الطبية لا يشمل المرضى الموجودين حاليًا في المستشفيات الإسرائيلية، حيث سيحصلون على علاجهم بالكامل، ولا تجديد لهذه التحويلة، ولن يصدر أي تحويلة طبية جديدة.