الأوقاف والنقل والمواصلات تبحثان آلية نقل حجاج فلسطين لهذا الموسم

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، اليوم الأحد، آلية نقل حجاج فلسطين من المحافظات الشمالية والجنوبية إلى الديار الحجازية، وكافة الإجراءات التي توفر سبل الراحة والأمان لهم، وفي كافة المحطات التي يمرون بها.كما تم بحث الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة للمحافظات الجنوبية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، بجدة، عبر معبر رفح الحدودي، وذلك عن طريق الخطوط الجوية الفلسطينية، الناقل الحصري لحجاج ومعتمري دولة فلسطين.ووضع أبو الرب وزير النقل والمواصلات بصورة كافة الإجراءات المتبعة لضمان نجاح موسم الحج، وتسهيل أمور الحجاج الفلسطينيين، من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية، وقنصلياتها في كل من القاهرة وعمان، منخلال سفارات فلسطين في عمان والرياض والقاهرة.وقال أبو الرب: إن الوزارة قد بدأت التحضير لموسم الحج مبكراً؛ لكي تُبقي وتحافظ على الإنجازات التي حققتها خلال المواسم الماضية، بما يعود بالخير والفائدة على حجاجنا الكرام، وينسجم مع تعليمات القيادة الفلسطينية في بذل الجهد المميز لحجاجنا.وأشاد أبو الرب بتعاون وزارة النقل والمواصلات والعلاقة التكاملية، خاصة بما يتعلق بمواسم الحج والعمرة، والذي انعكس بشكل إيجابي على نجاج الرحلات إلى الديار الحجازية.من جهته، أبدى الوزير سالم، استعداد الوزارة التام للقيام بما يلزم من أجل تسهيل سفر حجاج ومعتمري فلسطين من المحافظات الشمالية والجنوبية.وثمن الطرفان دور وحرص القيادة والحكومة الفلسطينية على تقديم الأفضل لحجاج ومعتمري فلسطين، مؤكدين أن ما تم إنجازه كان نتيجة دعم القيادة للخطط التي تؤمن سهولة مغادرة وعودة حجاج ومعتمري فلسطين.وحضر اللقاء وكيل وزارة النقل والمواصلات، عمار ياسين، والوكيل المساعد للحج والعمرة، سليم الأشقر، ومدير عام الترخيص يحيى عقوبة.