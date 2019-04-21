قصة مأساوية.. سيدة تُناشد أهل الخير بمساعدة أطفال زوجها

رام الله - دنيا الوطندخلت السيدة مروة أبو دية تجر خلفها ستة أطفال من مستويات عمرية مُختلفة، أصغرهم تحتضنه بين يديها، يرتدون ملابس مُهترئة، لا تصلح للأجواء الباردة.تبدو في الوهلة الأولى أنها والدتهم، لكنها ليست كذلك، بل هي زوجة والدهم.تروي القصة لـ"دنيا الوطن" قائلة: "تزوجت قبل عام من زوجي، لكنني لم أتخيل أن الوضع هكذا، فقد اتضح لي أنه أصم، ولا يعمل، وطلق زوجته الأولى، وحال أطفاله يُرثى له".وأضافت: "الولد الأكبر يبلغ من العمر 16 عاماً، مسجون في إصلاحية على خلفية شجار، ومع ذلك والده لا يملك النقود لإحضاره إلى المنزل".واستطردت أبو دية قصتها المأساوية: "لدينا منزل، لكنه خالٍ من أي معالم للحياة، فلا يوجد غسالة او ثلاجة أو حتى شاشة تلفاز صغيرة، أو حتى ليدات للإنارة".أبو دية شعرت بالشفقة تجاه الأطفال الذين تعجز عن إطعامهم أو حتى توفير مياه ملفترة نضيفة لهم، وتناشد هل الخير بمساعدة أطفال زوجها.للتواصل / 0599239332