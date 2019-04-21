شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: تصريحات عزام الأحمد لا تجلب سوى الشؤم للشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: تصريحات عزام الأحمد لا تجلب سوى الشؤم للشعب الفلسطيني
عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت حركة الجهاد الإسلامي، عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، حول تصريحاته من أنهم لن يجلسوا مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدة أن تصريحات عزام لا تجلب سوى الشؤم للشعب الفلسطيني.

وقالت الجهاد الإسلامي، في بيانها: إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية، حيث تُسَعّر الولايات المتحدة، وإسرائيل، حربهما على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه وثوابته، يخرج عزام الأحمد مجدداً متخيلاً نفسه وصياً على منظمة التحرير أو مالكاً لها، متناسياً أنه ومشروعه أكثر من أساء لمنظمة التحرير ولدورها وهيئاتها، وفصّل مؤسساتها على مقاسه وهواه، وأخل بميثاقها من خلال الاعتراف بإسرائيل، والتنازل عن 78% من أرض فلسطين، والتوقيع الكارثي على اتفاق أوسلو.

وأكدت الحركة، تمسكها بوحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة قواه السياسية، وحرصها على تفعيل العمل المشترك، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الوحدة على قاعدة التصدي للمؤامرات والتهديدات والتحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية، فإنها تؤكد على ضرورة سحب الاعتراف بـ"إسرائيل" وإعادة بناء وإصلاح المنظمة.

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