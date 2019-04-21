سعد: يجب القضاء على المظاهر المُجحفة بالعمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور



وأعرب سعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، عن أمله بأن يكون هناك خطة وتوجه واستراتيجية للنهوض بواقع الطبقة العاملة، وكيفية مواجهة التحديات أمام أصحاب العمل في إطار عمل مشترك للقضاء على كافة المظاهر المجحفة بحقوق العمال.



وأوضح، أن أبرز هذه المظاهر، تتعلق بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وعدم الالتفاف حول القانون الخاص به، وحماية العمال داخل الخط الأخضر، وما يتعرضون له من سماسرة العمل.



وأكد سعد على ضرورة القضاء على تطبيق التنمية المستدامة وادماجها بالقوانين والتشريعات العمالية بشكل عام، خاصة ونحن مقبلون هذا العام على مئوية منظمة العمل الدولية، التي ستتحدث عن مستقبل جديد للعمل.

رام الله - دنيا الوطنشدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، على وجود واقع مرير جداً للطبقة العاملة في فلسطين من مختلف النواحي، خاصة ما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بهم، وعدم التزام المؤسسات الخاصة بتطبيقها، إضافة إلى الفقر والبطالة.