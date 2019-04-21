الهيئة الإسلامية المسيحية: تفجير كنائس سريلانكا عمل إرهابي ينافي القيم الدينية والأخلاقية

رام الله - دنيا الوطناعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأحد الموافق 21/4/2019، عملية تفجير ثلاث كنائس في العاصمة السريكلانكية "كولومبو" خلال الاحتفال بعيد الفصح المجيد، إضافة لثلاثة تفجيرات أخرى، استهدفت عدة فنادق، وسقوط أكثر من 160 قتيلاً وإصابة أكثر من 400 شخص، عملاً إرهابياً، ينتهك حرمة دور العبادة والديانات السماوية المقدسة.وأكدت الهيئة الإسلامية المسيحية على حرمة الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية، داعيةً إلى ضرورة اجتثاث الأعمال التخريبية ضد الأماكن الدينية، ووضع حد لها.ودعا الأمين العام للهيئة، الدكتور حنا عيسى، المجتمع الدولي إلى مكافحة جميع أشكال التطرف والعنصرية، وتوفير الأمن والأمان في بيوت الله، ودور العبادة.وأعرب عيسى عن بالغ أسفه لهذا العمل الإجرامي الجبان، مؤكداً على أن استهداف دور العبادة، وقتل الأبرياء أعمال إجرامية غير مقبولة عند جميع الديانات السماوية والوضعية، حيث تزامنت الأعمال الإرهابية مع الاحتفال بعيد الفصح المجيد، وهو إصرار واضح على قتل أكبر عدد من الأبرياء والمصلين.وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية الإجرامية النكراء عملاً إرهابياً ينافي كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.