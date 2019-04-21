شؤون فلسطينية

الوزير زيارة يُؤكد على أهمية الشراكة المجتمعية بين الحكومة والمواطن

الوزير زيارة يُؤكد على أهمية الشراكة المجتمعية بين الحكومة والمواطن
وزير الأشغال العامة والاسكان الدكتور محمد زيارة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، دكتور محمد زيارة، اليوم، مشروع طريق دورا القرع- بيتين في محافظة رام الله والبيرة، وذلك للاطلاع على تطور سير العمل به، بالإضافة إلى الاستماع إلى احتياجات المواطنين، فيما يخص قطاع الطرق في المنطقة، وذلك برفقة وكيل الوزارة والمهندسين ورؤساء المجالس القروية لدورا وبيتين.

وأكد زيارة على أهمية الاستمرار في هذا المشروع، وبذل أقصى الجهود لتسريع الدفعات المالية الخاصة بالمقاول، كون هذا الطريق يعتبر حيوياً ورابطاً وشرياناً رئيسياً بين محافظة رام الله والمحافظات الشمالية، خاصة في ظل اغلاقات الطرق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما تتجلى أهميته لدعم صمود المواطنين على أرضهم كونه طريقاً محاذياً لمستوطنة (بيت اييل).

وأشار زيارة من خلال حديثه مع المواطنين إلى أهمية الشراكة المجتمعية بين الحكومة والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس والهيئات المحلية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والضائقة المالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشيداً بجهود المواطنين وأبناء الشعب الفلسطيني، بالتفافهم حول القيادة الفلسطينية، والوقوف إلى جانبها.

من جهته، قال المهندس صابر حمد، المشرف على المشروع: إن العمل في هذا الطريق، يشتمل على مقطعين، الأول طريق عين يبرود- دورا القرع، ويتم إعادة إنشائه بطول 3.400 كم بعرض إسفلت 7.20 م، وإنشاء عبارتين صندوقيتين من أجل تصريف مياه الوادي والأمطار، بالإضافة إلى عمل عبارات أنبوبية، وحديد حماية، وأثاث للطريق.

أما المقطع الثاني من المشروع، فهو إنشاء طريق بيتين بطول 1.7 كم يتوسطه جزيرة بعرض متر واحد ومسلكين للطريق، وإنشاء عبارتين أنبوبيتين وأثاث طريق.

وعبر المواطنون في المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للمبادرة التي قام بها الوزير لزيارتهم وملامسة احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم فيما يخص قطاع الطرق، معربين عن دعمهم لهذه الحكومة التي نالت ثقة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، مؤكدين على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني بكافة أطيافه، والالتفاف جنباً إلى جنب في ظل الحصار المالي، الذي يفرض على الشعب الفلسطيني.

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