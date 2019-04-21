مجدلاني: سنطلب قرضاً مالياً من الدول العربية وشبكة الأمان بمستويين

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن شبكة الأمان العربية التي تطالب بها السلطة الفلسطينية، ستكون على مستويين اثنين.





وأوضح مجدلاني، في حوار لـ "دنيا الوطن" سيُنشر لاحقاً، أن الأزمة المالية صعبة، والرئيس محمود عباس، سيطرح أمام الجامعة العربية اليوم الأحد، الالتزام بشبكة الأمان العربية، وبحث الأزمة المالية وظروفها وتعقيداتها.





وأضاف مجدلاني، أن شبكة الأمان العربية، ستكون على مستويين اثنين، الأول تقديم مساعدات ومنح للسلطة الفلسطينية، والثاني قرض يقدم لدولة فلسطين، معتبراً أن ذلك يحدث دائماً بين العديد من الدول العربية.







وتابع مجدلاني: "سنطلب من الدول العربية، تقديم قرض لحين معالجة الأوضاع السياسية الناشئة التي يمكن تجاوزها بمرحلة لاحقة، وبالتالي نسدد ديوننا مثل حالة أي دولة تقترض من بلد آخر".







وحول رواتب الموظفين الحكوميين، قال مجدلاني، إن الحكومة الفلسطينية، أنهت ترتيباتها واستعداداتها لصرف الرواتب بنسبة 50%؛ مستدركاً: "لكن خلال الشهرين المقبلين سترتفع النسبة لـ 60% أو أكثر لتعطى فرصة للمواطن لمواجهة الأعباء الحياتية".







وأضاف: "لن تستلم القيادة الفلسطينية، ولن ترفع الراية البيضاء، ولن تقبل بشروط الإدارة الأمريكية وإسرائيل".