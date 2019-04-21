شؤون فلسطينية

منصور: لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة البرنامج الصلاحي للتنمية والموازنة

منصور: لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة البرنامج الصلاحي للتنمية والموازنة
الوزير الدكتور رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور: إن فلسطين نظمت في إطار ترؤسها لمجموعة 77+ الصين، الأسبوع الماضي، العديد من النشاطات في الأمم المتحدة على المستوى الوزاري، وعلى مستوى السفراء، حول عدد  من القضايا التي تعمل بها ضمن المجموعة.

وأوضح منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أنه تم عقد اجتماعات على المستوى الوزاري خاصة وزراء المالية والتخطيط في دول العالم، حول توفير التمويل من أجل التنمية، وإنهاء الفقر، وبشأن قضايا متعلقة 
بتغيير المناخ، ونقل التكنولوجيا إلى دول الجنوب، إضافة إلى الضرائب وغسيل الأموال.

وأشار منصور إلى لقاء سيعقد الأسبوع المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة؛ لمناقشة عدة قضايا بما فيها البرنامج الإصلاحي لبرنامج التنمية في الأمم المتحدة والموازنة والقضايا العملية التي تقوم بها سكرتاريا الأمم المتحدة؛ تنفيذاً للبرنامج التنموي المعروف بالتنمية المستدامة.

وأضاف منصور، أن الأمين العام للأمم المتحدة، سيعقد قمة استثنائية، خاصة بتغير المناخ في أيلول/ سبتمبر المقبل، ليطلب من قادة دول العالم تقديم خطوات عملية وملموسة؛ للحد من الأثار السلبية لتغير المناخ بما فيها توفير الإمكانات المالية والتكنولوجية للتصدي لها.

وأكد منصور على ضرورة تقديم خطوات عملية جادة، وتذليل الصعاب، والتعاطي مع كافة التحديات؛ لتوفير الإمكانيات لدول الجنوب؛ لتنمو بوتيرة أسرع، وتتحسن حياة المواطنين فيها وعدم تضررها.

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