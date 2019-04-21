السفير اللوح يُعلن موعد خطاب الرئيس عباس أمام وزراء الخارجية العرب اليوم

خاص دنيا الوطنكشف سفير فلسطين في مصر، دياب اللوح، اليوم الأحد، موعد خطاب الرئيس محمود عباس، أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم.وقال اللوح في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن خطاب الرئيس عباس، سيكون الساعة الثانية بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت فلسطين، وسيبث على الهواء مباشرة.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن الاجتماع المقرر عقده اليوم الأحد بالقاهرة، لوزراء الخارجية العرب، جاء بطلب من فلسطين، وبحضور الرئيس (أبو مازن)، الذي سيتحدث عن ثلاث نقاط رئيسة.وتابع: الأولى: وهي ضرورة بلورة موقف عربي يرفض تنفيذ (صفقة القرن)، والثانية: مواجهة كل ما يقوم به الاحتلال، سواءً في القدس من تهويد، أو الاستيطان، ومحاولات الضم، خاصة بعد أن صرح وزير الخارجية بومبيو عن إمكانية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "الثالث أهمية البحث عن كيفية تنفيذ قرارت القمم العربية، ومجالس وزراء الخارجية، خاصة فيما يتعلق بشبكة الأمان العربية، وقطع أموال المساعدات، وسرقة وابتزاز إسرائيل، باقتطاع الأموال الفلسطيينة التي تحاول إسرائيل من خلاله الضغط على الفلسطينيين.