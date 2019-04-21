شؤون فلسطينية

السفير اللوح يُعلن موعد خطاب الرئيس عباس أمام وزراء الخارجية العرب اليوم

السفير اللوح يُعلن موعد خطاب الرئيس عباس أمام وزراء الخارجية العرب اليوم
الرئيس عباس الجامعة العرببية
خاص دنيا الوطن
كشف سفير فلسطين في مصر، دياب اللوح، اليوم الأحد، موعد خطاب الرئيس محمود عباس، أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم.

وقال اللوح في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن خطاب الرئيس عباس، سيكون الساعة الثانية بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت فلسطين، وسيبث على الهواء مباشرة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن الاجتماع المقرر عقده اليوم الأحد بالقاهرة، لوزراء الخارجية العرب، جاء بطلب من فلسطين، وبحضور الرئيس (أبو مازن)، الذي سيتحدث عن ثلاث نقاط رئيسة. 

وتابع: الأولى: وهي ضرورة بلورة موقف عربي يرفض تنفيذ (صفقة القرن)، والثانية: مواجهة كل ما يقوم به الاحتلال، سواءً في القدس من تهويد، أو الاستيطان، ومحاولات الضم، خاصة بعد أن صرح وزير الخارجية بومبيو عن إمكانية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "الثالث أهمية البحث عن كيفية تنفيذ قرارت القمم العربية، ومجالس وزراء الخارجية، خاصة فيما يتعلق بشبكة الأمان العربية، وقطع أموال المساعدات، وسرقة وابتزاز إسرائيل، باقتطاع الأموال الفلسطيينة التي تحاول إسرائيل من خلاله الضغط على الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

منصور: لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة البرنامج الصلاحي للتنمية والموازنة

منصور: لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة البرنامج الصلاحي للتنمية والموازنة

السعداوي: سنقدم الخدمات لغزة ولو بالحد الأدنى وسندرس بعناية ملف العلاج بالخارج

السعداوي: سنقدم الخدمات لغزة ولو بالحد الأدنى وسندرس بعناية ملف العلاج بالخارج

المالكي: مطلوب من العرب تعزيز الموقف الفلسطيني وحمايته ودعمة سياسياً ومالياً

المالكي: مطلوب من العرب تعزيز الموقف الفلسطيني وحمايته ودعمة سياسياً ومالياً

قرار إسرائيلي بشق شارع من شمال الخليل لداخل القدس سيلتهم (401) دونم

قرار إسرائيلي بشق شارع من شمال الخليل لداخل القدس سيلتهم (401) دونم

تجار ومهربون في فلسطين يحاولون التخلص من بضاعتهم الفاسدة خلال (رمضان)

تجار ومهربون في فلسطين يحاولون التخلص من بضاعتهم الفاسدة خلال (رمضان)

مستوطنون يقحمون الأقصى بـ&#34;الفصح العبري&#34;.. والاحتلال يُحوّل القدس لثكنة عسكرية

مستوطنون يقحمون الأقصى بـ"الفصح العبري".. والاحتلال يُحوّل القدس لثكنة عسكرية

طالع رابط الفحص.. صرف دفعات مالية لذوي شهداء ومصابي مسيرات العودة اليوم

طالع رابط الفحص.. صرف دفعات مالية لذوي شهداء ومصابي مسيرات العودة اليوم

خلال شباط.. انخفاض واردات السلع وارتفاع الصادرات

خلال شباط.. انخفاض واردات السلع وارتفاع الصادرات

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

قرار إسرائيلي بشق شارع من شمال الخليل لداخل القدس سيلتهم (401) دونم

قرار إسرائيلي بشق شارع من شمال الخليل لداخل القدس سيلتهم (401) دونم

مستوطنون يقحمون الأقصى بـ&#34;الفصح العبري&#34;.. والاحتلال يُحوّل القدس لثكنة عسكرية

مستوطنون يقحمون الأقصى بـ"الفصح العبري".. والاحتلال يُحوّل القدس لثكنة عسكرية

خلال شباط.. انخفاض واردات السلع وارتفاع الصادرات

خلال شباط.. انخفاض واردات السلع وارتفاع الصادرات

أسرى فلسطين: محكمة الاحتلال بعوفر تفرض (170) ألف شيكل غرامات لأطفال أسرى

أسرى فلسطين: محكمة الاحتلال بعوفر تفرض (170) ألف شيكل غرامات لأطفال أسرى

إصابة ثمانية مواطنين بحادث سير في الأغوار الشمالية

إصابة ثمانية مواطنين بحادث سير في الأغوار الشمالية

افتتاح مشروع استبدال وحدة إنتاج السماد العضوي في بلدة بيت دقو بتمويل ياباني

افتتاح مشروع استبدال وحدة إنتاج السماد العضوي في بلدة بيت دقو بتمويل ياباني

إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدارس المنطقة الجنوبية بالخليل

إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مدارس المنطقة الجنوبية بالخليل

اتحاد رجال الأعمال العرب يتبنى الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية لمدينة القدس

اتحاد رجال الأعمال العرب يتبنى الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية لمدينة القدس

منوعات

إليسا ممنوعة من &#34;الرقص والتمايل&#34; في السعودية

إليسا ممنوعة من "الرقص والتمايل" في السعودية

&#34;كذبة&#34; غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

"كذبة" غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

نجمة &#34;باب الحارة&#34; تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ&#34;المؤخرة&#34;

نجمة "باب الحارة" تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ"المؤخرة"

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على&#34;أشوف فيك يوم&#34;.. والأخير يرد

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على"أشوف فيك يوم".. والأخير يرد

هل أجبرت نقابة الموسيقيين شيرين على إجراء تحليل مخدرات؟

هل أجبرت نقابة الموسيقيين شيرين على إجراء تحليل مخدرات؟

عربي

فرنسا تُحذر لبنان من هجوم إسرائيلي مُحتمل

فرنسا تُحذر لبنان من هجوم إسرائيلي مُحتمل

شاهد: القبض على عراقي بسبب &#34;ساعات صدام حسين&#34;

شاهد: القبض على عراقي بسبب "ساعات صدام حسين"

العسكري الانتقالي السوداني يُحيل عسكريين كباراً للتقاعد

العسكري الانتقالي السوداني يُحيل عسكريين كباراً للتقاعد

شاهد: الإمارات تفتتح أول معبد هندوسي في دول الخليج

شاهد: الإمارات تفتتح أول معبد هندوسي في دول الخليج